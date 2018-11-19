Bingöl'de Ezan Merkezi Sistemle Okunacak

Bingöl
Müftüsü Muharrem Genç
, "Merkezi sistemimiz 41 camimizde faaliyete geçti. Müezzinlerimizi, ezan okuyacak arkadaşlarımızı sıraya koyacağız. Bingöllümüzde güzel ezan okunma devam edecek." dedi.
İl Müftüsü Genç, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla merkezde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla Merkez Hacılar
Camisi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezindeki 41 camide merkezi sistemle ezan okunacağını belirtti.
Bundan böyle ezanın daha güzel okunacağını ifade eden Genç, merkezi sistem cihazlarının korunması konusunda din görevlilerine uyarılarda bulundu.
Genç, şunları kaydetti:
"Merkezi sistemimiz 41 camimizde faaliyete geçti. Müezzinlerimizi, ezan okuyacak arkadaşlarımızı sıraya koyacağız. Hakikatten güzel ezanlar okunmaya başladı. Biliyorum her imamında ezan okuma hasreti var. Ben daha öncede söylemiştim, merkezi, ezan, hutbe ve vaaz konusuna karşıyım demiştim çünkü o dönemden yetiştik. Hutbemizi kendimiz hazırlar, vaazımızı kendimiz yapardık, ezanımızı da kendimiz okurduk fakat siz de gördünüz bu bir ihtiyaçtır, onun için buna döndük. İnşallah Bingöl'ümüzde güzel ezan okuma devam edecek."
Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendiğini de aktaran Genç, hafta boyunca eşitli etkinliklerinin yapılacağını, programlarda Diyanet İşleri
Başkanlığının hediyelik kitaplarını dağıtacaklarını söyledi.
Genç, toplantının ardından beraberindeki din görevlileriyle esnaf ziyaretleri yaparak, "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitabı hediye etti.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:12