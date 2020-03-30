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Bingöl'de fırınlarda, mıknatıslı hijyenik eldiven dönemi

Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında, kent merkezindeki bulunan 50 fırın mıknatıslı hijyenik eldiven kullanmaya başladı.

30.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:17
Bingöl'de fırınlarda, mıknatıslı hijyenik eldiven dönemi
Bingöl 'de korona virüs tedbirleri kapsamında, kent merkezindeki bulunan 50 fırın mıknatıslı hijyenik eldiven kullanmaya başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte her gün dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılırken, vatandaşların sokağa çıkmaması içinde uyarılarda bulunuluyor. Son olarak Bingöl Belediyesi, kentte ekmek ihtiyacını karşılayan 50 fırın için örnek bir çalışma yaptı. Belediye tarafından alınan mıknatıslı hijyenik eldivenler, fırınlara dağıtılarak kullanılmaya başlandı.

Vatandaşların fırınlardan daha hijyenik bir şekilde ekmek almaları için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 50 fırına 100'er adet eldiven verdiklerini kaydetti.

Bütün dünyayı etkileyen ve çok ciddi sorunlara yol açan korona virüsle ilgili kentlerinde tedbirleri almaya devam ettiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Özellikle gıda ürünleri satan ticari alanlarda başta valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerimizce çalışmaları denetliyoruz. Vatandaşların daha hijyenik bir alışverişi olsun diye denetimlerimiz sürüyor. Özellikle vatandaşların fırınlar konusunda bize talepleri olmuştu. El teması olmadan kendilerine ekmek verilmesi gibi talepler gelmişti. Biz de belediye olarak mıknatıslı hijyenik eldivenleri bütün fırınlarımıza dağıttık. 50 fırınımıza verdik. Bununla birlikte 100'er adette her birine yedek eldiven bıraktık. Vatandaşlarımız bundan sonra el teması olmadan ekmeğini fırından almış olacak" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Türkiye, Bingöl, Güncel
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