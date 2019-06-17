Bingöl'de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi

Bingöl
'de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğü, Mayıs ayı faaliyet raporunu açıkladı.
Raporda, işbaşı eğitim kapsamında 28 kişilik program düzenlendiği belirtilerek, " 263 kişi işe yerleştirilmiştir, 300 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmıştır, 127 işyeri ve 4 okul ziyaret edilmiştir, 104 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, Mesleki eğitim kursları kapsamında 74 kişilik kurs düzenlenmiştir, 465 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir"denildi. - BİNGÖL