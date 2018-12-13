Bingöl'de "Gelin Engelleri Birlikte Aşalım" Programı Yapıldı

Bingöl
'de Gelin Engelleri Birlikte Aşalım Projesi kapsamında program düzenlendi.
Vali Yardımcısı Ali İhsan Başak, Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Bingöl Üniversitesi
Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Benim açımdan engelli demek empati kuramayan insan demektir." dedi.
Programda, Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin
, Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz de birer konuşma yaptı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:42