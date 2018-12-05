Bingöl
'de 'Gelin Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında kurslarını tamamlayan engelli bireylere sertifikaları verildi. Bingöl Valiliği
ile Belediyesi tarafından finanse edilen ve Sodes
tarafından desteklenen 'Gelin Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında bilgisayar ve dikiş nakış kurslarını tamamlayan engelli bireyler için sertifika töreni düzenledi.Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci
, Dernek Başkanı Bahattiz Tüz, Belediye Başkanı Yücel
Barakazi'nin eşi Pervin Barakazi, kurum amirleri ve sertifika alan engelli bireyler katıldı.
Bu projelerin sürekli olmasını istediklerini belirten Vali Kadir Ekinci," Çünkü bu tarz projelerle özellikle engelli kardeşlerimiz hayata tutunacak, hayatın içinde kendilerine ait rolleri alabilme imkanlarına kavuşuyorlar. Valiliğimizce Sodes projesi kapsamında yaklaşık 160 bin liralık bir destek ile ayrıca Bingöl Belediyemizin de eş finansmanıyla birlikte burada engelli kardeşlerimiz için güzel bir merkez açıldı. Bu merkezde değerli arkadaşlarımız özellikle giyim ve bilgisayar kursundaki emeklerini sergilediler. Eğitimini tamamlayan kardeşlerimize inşallah istihdam olanağı sağlayacağız. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin büyük bir iştirakle böylesi bir projeye katılmaları bizleri mutlu etti. İnşallah bu projeleri Bingöl'de daha da genişleterek tüm engelli kardeşlerimize hitap edecek şekilde, onları iş alanı ile bütünleştirecek şekilde projelerimize devam edeceğiz"dedi.
Kursların engelli bireylerin istihdam edilmeleri konusunda ciddi bir katkı sunacağını ifade eden Dernek Başkanı Bahattin Tüz;"Projeyi yaklaşık 1 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre zarfında bilgisayar kursunda 40 arkadaşımız eğitim görüp sertifikalarını aldı. 20 bayan arkadaşımızda giyim kursundan sertifikalarını aldı. Sertifikalarını alan arkadaşlarımızın istihdam edilmeleri konusunda ciddi çalışmalar yürüttük. Özellikle bayan arkadaşlarımızın tekstil kentteki istihdam edilmeleri konusunda gerekli mercilerden söz aldık. İlk etapta yüzde 20-30 civarında bir istihdam olacağını düşünüyoruz ve bilgisayar kursunda da ciddi çalışmalar var. İnşallah burası engelli kardeşlerimizin istihdam edilmeleri konusunda güzel bir katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından engelli bireylere sertifikaları verildi. - BİNGÖL
Bingöl
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:42