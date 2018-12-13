13 Aralık 2018 Perşembe 16:05



13 Aralık 2018 Perşembe 16:05

Bingöl'de 'Gelin Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında öğrencilere 'Erişebilirlik' konferansı verildi.Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 'Gelin Engelleri Birlikte Aşalım' Sodes projesi kapsamında 'Erişebilirlik' konferansı eski rektörlük binasında düzenlendi. Konferansa Vali Yardımcısı Ali İhsan Başak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin,Dernek Başkanı Bahattin Tüz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.2017 yılının Kasım ayı itibariyle bu projeyi yürüttüklerini belirten Dernek Başkanı Bahattin Tüz;" Proje, biz engellilerin kendimizi anlatabilmemiz için elimizde bir silahtı her zaman. Allah'a çok şükür bunu başardık. Derneğimiz 2016 yılında kurulmuş olup 3 yılını tamamlamadan ciddi çalışmalar yaptık. Dernek olarak ilk çalışmamız engellilerin istihdamı ile ilgiliydi. 2016 yılının E KPS kursu ile yaklaşık 136 engelli bireye kurs verdik. Bu 136 arkadaşımızdan 26'ısı sınavdan iyi bir derece alarak kamuda istihdam edildi. 2018 yılında ise 9 arkadaşımız atandı ve atamalarımız devam ediyor. Erişebilirliğe dikkat çekmek amaçlı tiyatro oyunları sahneledik. Yine de bu farkındalığı arttırmaya devam edeceğiz. Biz engelliler için eğer erişebilirlik yoksa istihdam çok zordur. Gerek kurumlarımızda gerekse dışarıda hep beraber bunu aşacağız" dedi.Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu diye getiren Vali Yardımcısı Ali İhsan Başak ise, "Benim açımdan engelli demek empati kuramayan insan demektir. Bir dakika düşünüp bunu hayatımıza uygularsak aslında tüm engelleri kaldıracağımızı düşünüyorum. Acaba biz onların yerinde olsaydık nasıl davranırdık. Çünkü hepimiz potansiyel engelli adayıyız"ifadelerini kullandı.Daha sonra Bakanlık Müşaviri ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, 'Erişebilirlik' hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. - BİNGÖL