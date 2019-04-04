Bingöl'de Gençlik Araştırması

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Bingöl Üniversitesi ile ARGETUS Araştırma Şirketi işbirliğiyle yapılan gençlik araştırmasının sonuçları yayınlandı.Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ARGETUS Araştırma Şirketi ile 15-29 yaş arası gençlerin yaşam becerileri, kimlik, değer, din ile ilişkileri, ülke sorunları ve çözüm önerileri, ülkenin gelecek vizyonu konusundaki düşüncelerinin sorulduğu araştırmanın sonuçlarını kitap haline getirdiklerini söyledi.Bingöl Belediyenin de destek verdiğini ifade eden Çapak, şöyle dedi:"İlk defa Bingöl için bu derece kapsamlı bir bilimsel çalışma icra edilmiş olması da ayrıca memnuniyet vericidir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Bingöl ilinin genel bir gençlik haritasını çıkarması bakımından Bingöl stratejik planlamaları için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 478 gençle yüz yüze görüşme yapıldı."