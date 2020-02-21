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Bingöl'de gıda denetimleri yapıldı

Bingöl'de gıda denetimi yapıldı.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20Bingöl'de gıda denetimleri yapıldı
'de gıda denetimi yapıldı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, kent merkezindeki süt, et ve unlu mamul üreten iş yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ekipler tarafından yapılan denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verileceği, gerektiği hallerde ise idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Denetimlerde gerekli görülen hallerde numune alınacağı ve numunelerin analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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