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Bingöl'de gıda işletmelerine korona virüs denetimi

Bingöl'de gıda işletmeleri, korona virüs tedbirler kapsamında denetleniyor.

26.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:43
Bingöl'de gıda işletmelerine korona virüs denetimi
Bingöl 'de gıda işletmeleri, korona virüs tedbirler kapsamında denetleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamuller satan işletmeler yoğun olarak denetlenmeye başlandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm gıda işletmelerini denetlemenin yanı sıra bilgilendirme yapıyor.

Gıda işletmelerinde gerçekleşen denetimlerde maske ve eldiven kullanımın öneminin anlatıldığını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, "Marketlerde alınan 'korona virüs' tedbirleri denetlendi. Gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren kontrolleri, bu dönemde daha da yoğunlaştırıldı. Bakanlığımız yeni tip korona virüsün yayılmaması ve vatandaşlarımızın güvenilir gıda temini açısından işletmelerde alınması gereken tedbirlerin, uyulması gereken kuralların tebliği ve kontrolleri yapılmıştır. Bu kapsamda gıda işletmeleri çalışanlarına maske ve eldiven kullanmalarının önemi ve zorunluluğu hatırlatılarak, sık sık değiştirilmesi, gıda ile doğrudan temas halinde tek kullanımlık eldiven kullanılması gerektiği bildirildi. Ayrıca kurallara uyulmaması halinde ciddi yaptırımların uygulanacağı aktarıldı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığı açısından kontroller yapılmaya devam edecek" dedi.

Gıda kontrolü yapan personelin her zaman görevi başında olacağına değinen Bahadır, gıda da hijyen konusunun bu süreçte çok daha büyük bir önem kazandığını anımsattı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Bingöl, Güncel

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