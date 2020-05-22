BİNGÖL'DE GÜNDE 3 BİN EKMEK 'ASKIYA' BIRAKILIYOR

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, ramazanda başlatılan 'askıda ekmek' uygulamasıyla hayırseverler, günde yaklaşık 3 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

22.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:16
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, ramazanda başlatılan 'askıda ekmek' uygulamasıyla hayırseverler, günde yaklaşık 3 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Genç ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle ilçe genelinde 'Gönülden gönülle, elden ele' projesi kapsamında 'askıda ekmek' uygulaması başlatıldı. İlçe genelindeki fırınlarda sürdürülen uygulamada günde toplanan 3 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Askıya bırakılan ekmeği herkesin alabileceğini söyleyen fırın işletmecisi Abdullah Anan (48), bu uygulamanın ramazan ayı sonrasında da süreceğini söyledi.
Uygulama Bingöl dışında yaşayanların da katkı sunduğunu anlatan Anan, "Ramazan ayı sürecince günde 3 bin ekmek dağıttık. Bu uygulama destek olmak isteyenler bizi arayıp askıya ekmek bırakıyoruz. Alan elin veren elin gizli olduğu bu hayır işinde Allah hepsinden razı olsun. Biz burada insanları rencide etmeden normal vatandaşa veresiye verdiğimiz şekilde fiş veriyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızda aynı şekilde fişiyle gelip ekmeklerini alıp gidiyorlar. Amacımız insanları mağdur ve rencide etmeden rahat bir şekilde fişini verip ekmeğini alıp gidebilir. Bu projenin devamına inşallah ramazan ayından sonrada devam edeceğiz. Mağdur insanlara bir nebzede faydamız olmuşsa ne mutlu bize" dedi. BİNGÖL’DE GÜNDE 3 BİN EKMEK ’ASKIYA’ BIRAKILIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Bingöl, Genç, Güncel, Haber

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