Bingöl'de "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim" programı düzenlendi.



Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Programı Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra güvenlik korucuları ile ilgili sinevizyon gösterimi yer aldı.



Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Vali Kadir Ekinci,"Bakanlığımız tarafından, Güvenlik Korucularımız adına 12 ilde seri olarak düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programlarının Bingöl ayağı için bir aradayız. Değerli Güvenlik Korucusu kardeşlerim Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana farklı zamanlarda içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırılar yaşıyor.Bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz birilerini rahatsız ediyor. Silah sanayinde, otomotiv sektöründe, sağlık ve ekonomide sınırları zorlayan hamlelerimiz birilerinin hesaplarını alt üst ediyor.Bölgede ve dünyada yeni bir aktör olarak güç dengelerini alt üst etmemiz birilerinin planlarını bozuyor. Her saldırıda daha da kenetlenen, şehitlerini ve gazilerini üstün değer olarak toplumca sahiplenen, birlik ve beraberliğinden, dostluk ve kardeşliğinden asla ödün vermeyen tutumlarımız, bizleri bölmeye ve parçalamaya dair hesap içinde olanları huzursuz ediyor"dedi.



"3 bin 566 güvenlik korucusu ve 285 gönüllü görev yapıyor"



Kent genelinde 3 bin 566 Güvenlik Korucusu ve 285 gönüllü görev yaptığını anımsatan Vali Ekinci," Bunlardan oluşan, 3 karma tim, 16 operasyon timimiz bulunmaktadır. 1984 yılından bu yana 3 bine yakın Güvenlik korucumuz emekli oldu. Bingöl'de terörle mücadelede 97 güvenlik korucumuz şehit, 29 güvenlik korucumuz da gazi olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de sağlık ve uzun ömür diliyorum.İlimizde jandarma komutanlığımız tarafından korucularımıza periyodik olarak eğitimler veriliyor. Bu sayede korucularımızın profesyonel birer jandarma haline geldiğini söyleyebilirim. Bu millet, askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve siz değerli güvenlik korucuları sayesinde rahat ve huzur içinde uyuyor.Sizlerin hangi zor şartlarda vatan ve mukaddesat için mücadele verdiğinizi çok iyi biliyoruz"ifadelerini kullandı.



Programa Vali Ekinci'nin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkan V. Mithat Can Kutluca, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, İl Jandarma Komutanı J.Kıd. Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Doğu Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ve kent genelinde görev yapan korucular katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA