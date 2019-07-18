18.07.2019 12:07
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Bingöl'de hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı

Bingöl

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Bingöl'de dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Bingöl'de dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Bingöl'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Hacılar Cami önünde düzenlenen törene hacı adayları, yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sevdikleriyle vedalaşan bazı hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
İl Müftülüğü, bu yıl Bingöl'den Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla 185, şirketler aracılığıyla da 49 olmak üzere toplam 334 hacı adayının hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacılar, Bingöl, Güncel

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