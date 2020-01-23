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Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

23.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:17Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

BİNGÖL'ün ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Agralı yönetimindeki 44 AAP 934 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yeşilova, Solhan, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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