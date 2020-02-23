Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu - Haberler

Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada meydana gelen toprak kaymasında bir ahırdaki 8 inek telef oldu.

23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40Bingöl'de heyelanda ahır çöktü, 8 inek telef oldu
'ün ilçesine bağlı bir mezrada meydana gelen toprak kaymasında bir ahırdaki 8 inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünün 15 haneli Mutluca mezrasında saat saat 05.00'te toprak kayması meydana geldi. Geçimini hayvancılıktan sağlayan İdris Çakırcı'ya ait ahır da heyelan nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvandan 8'i telef olurken, diğer hayvanlar yöre halkı tarafından kurtarıldı.

Hayvanların telef olduğunu belirten İdris Çakırcı, "Mutluca mezrasında oturuyorum. Sabah 05.00 gibi büyük bir gürültü geldi. Heyelan geldiğini gördüm ve ahır çökmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığından, Kaymakamlığımızdan yardım bekliyorum. Diğer hayvanlarım dışarıda kaldı. Ben hayvancılıkla geçim yapıyorum, yardım bekliyorum" dedi. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:37:17