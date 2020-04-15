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Bingöl'de hijyen denetimi

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında üretim ve satış yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
Bingöl'de hijyen denetimi
Bingöl 'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında üretim ve satış yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgını nedeniyle tedbir ve denetimler aralıksız yapılıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satış ve üretim yerlerinde hijyen ağırlıklı denetimler yaptı. Denetimler kapsamında, market, fırın gibi yerler tek tek ekipler tarafından incelenip, bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Güncel
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