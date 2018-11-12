Bingöl'de "Huzur ve Güven" Operasyonu

Bingöl
İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde "Huzur
ve Güven" operasyonu gerçekleştirildi.
Valilikten yapıla yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulamada, 6 bin 639 kişinin sorgulandığı ve çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı belirtildi.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında "yol izin belgesiz" seyahat eden 2 Suriyeli uyruklu vatandaşa ve onları taşıyan araç sürücüsüne toplam 3 bin 406 lira para cezası kesildiği kaydedilen açıklamada, uygulamada 3 bin 74 aracın sorgulandığı, 92 araca 21 bin 715 lira para cezası kesildiği ve 27 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
Uygulamada, 20 gram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığının, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Jandarma,Huzur,Bingöl
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35