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Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi

Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildiBİNGÖL - Bingöl polisinin düzenlediği operasyonda kablo makarası içerisine zulalanmış şekilde kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

19.09.2019 20:07
Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi
BİNGÖL - Bingöl polisinin düzenlediği operasyonda kablo makarası içerisine zulalanmış şekilde kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen bir yolcu otobüsü Genç ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, etrafı kabloyla sarılı bir şekilde 2 adet kablo makarası içerisine gizlenmiş 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilogram tütünü ele geçirildi.
Öte yandan ele geçirilen sigara paketlerinin üzerinde taklit ve yanıltıcı TAPDK bandrolü bulunduğu ortaya çıktı. Kaçak sigara ve tütünle ilgili şüpheli Ş.T. gözaltına alındı.
Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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