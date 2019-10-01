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Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı

Bingöl'de belediye ekipleri, kaçak bir büfeyi kaldırdı, metruk bir binayı da yıktı.

01.10.2019 15:45Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı
Bingöl'de belediye ekipleri, kaçak bir büfeyi kaldırdı, metruk bir binayı da yıktı.

Bingöl Belediyesi tarafından kaçak ve metruk yapılarla mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde bir kaçak büfe tespit edildi.Kaçak büfe yapılan yasal işlemlerin ardından ekipler tarafından kaldırıldı.Yine belediye ekipler metruk ve kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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