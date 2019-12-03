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Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:14Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele
'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı'na bağlı birimler kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı telefon satışı yapan 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, piyasa değeri 40 bin TL olan gümrük kaçağı 20 adet akıllı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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