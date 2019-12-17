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Bingöl'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Bingöl'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

17.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:32Bingöl'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Kadir , Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizlerinin de yapıldığı toplantıda, benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşulduğu aktarıldı.

Önümüzdeki Cuma günü ise ilçelerde kaymakamlar, başkanlığında aynı kapsamda toplantı yapılacağı kaydedildi. - BİNGÖL

Erdal Arıkan, Ekinci, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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