Bingöl'de "Kadına Yönelik Şiddet" Konferansı

20 Kasım 2018 Salı 19:04



20 Kasım 2018 Salı 19:04

Bingöl'de "Dini, Hukuki, Sosyolojik Perspektifte Kadına Yönelik Şiddet" konferansı düzenlendi.Bingöl Üniversitesi Konferans Salonunda, Bingöl Belediyesi, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle kadına yönelik şiddet konferansı yapıldı.Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, burada yaptığı konuşmada, evliliklerin her zaman güllük gülistanlık olmadığını, evliliklerde acı ve tatlı günlerin, sıkıntıların ve mutlulukların yaşandığını söyledi.Hep mutlu olunacağı düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğuna işaret eden Müftü Genç, "Dinimizde ne erkeğin zulüm görmesi ne de hanım kardeşlerimizin zulüm görmesi ile ilgili tek bir yazı bile yoktur. Eşlerin birbirinden olmayacak şeyler istemesi doğru değildir. Dinimiz, eşlere 'birbirinizin sıkıntılarını dengeleyin' diyor."Bingöl Üniversitesi Genel Sekreteri Abdullah Taşkesen ise, mutluluğun olduğu yerde insanoğlunun şiddete yönelmesine anlam veremediğini ifade etti.