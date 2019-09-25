Haberler » Güncel » Haber

Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek

BİNGÖL'de, bir araya gelen kadınlar, düzenledikleri basın açıklamasıyla Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

25.09.2019 15:32Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek
BİNGÖL'de, bir araya gelen kadınlar, düzenledikleri basın açıklamasıyla Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 23 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek olmak ve teröre tepki göstermek amacıyla Bingöl'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, bir araya geldi. Genç Caddesi'ndeki Saat Kulesi önüne toplanan kadınlar adına açıklamayı yapan Kübra Erdoğan, ailelerin oturma eyleminin teröre en büyük darbeyi vuracağına inandığını belirterek, "Evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda, inşallah zafere ulaşacaklardır. Evladının ölüsüne bile razıyım diyen annelerin, masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne sancısının etiketi olmaz diyoruz" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 "30 Ekim'den sonra denetime çıkıyoruz"
17:48 Muş'ta el yapımı iki patlayıcı imha edildi
17:47 Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü
17:47 Prof. dr. ersoy tsunami, marmara için de bir gerçek (2)
17:45 Serbest piyasada altın fiyatları
17:44 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
17:44 Chp lideri kılıçdaroğlu gazatecilerin sorularını yanıtladı