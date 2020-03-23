İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Bingöl 'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1020 kişilik personel görev alıyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1020 kişilik personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan' operasyonlarının da başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA