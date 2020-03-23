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Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı

Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.

23.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:50
Bingöl'de
Bingöl 'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personelin görev aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

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