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Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı

Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı.

24.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:03
Bingöl 'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı
ANKARA - Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personel görev alıyor.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasa ise, "Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Bingöl’de ’Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Bingöl, Genel

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Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı

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