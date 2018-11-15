Bingöl'de Kar Manzaraları

15 Kasım 2018 Perşembe 13:35



15 Kasım 2018 Perşembe 13:35

Bingöl'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.Akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Bingöl'de farklı kış manzaraları oluşturdu.Bingöl-Elazığ kara yolunda, buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilmeyen 23 AL 595 plakalı kamyon, Bilaloğlu köyü mevkisinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Kar ve buzlanmaya karşı sürücülere uyarıda bulunulurken, Valilik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünce köy yollarında ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla 6 dozer, 17 greyder, 10 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracı hazır bekletiliyor.Bingöl'ün Kuruca bölgesindeki besiciler de kar yağışına rağmen yem sıkıntısı çeken hayvanlarını yüksek kesimlere götürerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.Besici Erhan Demir, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için karlı yolları aştıklarını söyledi.Öte yandan kentte yağan kar, kimi yerlerde de kartpostallık görüntüler oluşturdu.