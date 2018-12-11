Bingöl'de Kar Yağışı

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.
Yağış sonucu kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları yönünde uyardı.
Özel İdare ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları ekiplerince ulaşımın aksamaması için Karlıova- Erzurum
ve Karlıova-Bingöl kara yolunda çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.
Sabah,Karlıova,Bingöl,Kar
11 Aralık 2018 Salı 18:49