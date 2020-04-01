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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapandı

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapandı Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, araçlar mahsur kaldı Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, 281 köy yolu kapandı.

01.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:58
Bingöl 'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapandı
Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, araçlar mahsur kaldı
BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkili oldu, 281 köy yolu kapandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan kar şehir merkezi çevresini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı Karlıova , Solhan ve diğer ilçelerde de görülürken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde şuana kadar 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Ekiplerin köy yollarını açmak için çalışma yaptığı bildirildi.
Kış aylarında Bingöl'de görmedikleri karın Nisan ayının ilk gününde yağdığını aktaran vatandaşlardan Kayahan Ataş, "Kış ayları boyunca geçen zamana rağmen görmediğimiz kar yağışını Nisan ayının ilk gününde görmeye başladık. Bingöl'ün tamamı beyaza büründü bugün" dedi.
Kar yağışının 1 Nisan şakası gibi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ahmet Kanat ise, "Bu sabahtan itibaren sürpriz bir şekilde kar yağışını gördük. Biz güneşi, baharı ve yağmuru beklerken karla uyandık. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.
Karlıova'da sabah saatlerinden itibaren etkili kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Boncukgöze köyü mevkiinde 25 AVV 745 plakalı araç, kar yağışının etkisiyle yoldan çıktı. Sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi. Yine kar yağışının etkili olduğu Karlıova'da, rampayı çıkamayan bir tır yolda mahsur kaldı, ekipler yardım etti. Bingöl’de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Güncel

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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapandı
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