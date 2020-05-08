Haber, Son Dakika, Haberler

Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Karadağ'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
08.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:45
Karadağ'dan yurda getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Karadağ'dan Bingöl'e getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı.
Simani Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Pir Ali Bey Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 148 kişinin yurttan çıkış işlemi yapıldı.
Sağlık kontrollerinden geçirilen vatandaşlar, 7 otobüsle 39 kentte uğurlandı.
Karadağ'dan geldiğini belirten Burçin Bahalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük gözetim sürecini sorunsuz tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Verilen hizmetlerle kendilerini evinde gibi hissettiklerini aktaran Bahalı, "Buradan çok memnunuz, bizimle çok ilgilendiler. Sevdik buraları, inşallah ileride tekrar geleceğiz." dedi.
Özlem Altun da evine ve ailesine kavuşuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Bekir Yılmaz ise verilen hizmetlerin iyi olduğunu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını anlatarak, "Allah'a şükür sağlık sıhhatimiz yerinde. Testlerimiz alındı, ateşlerimiz ölçüldü, çok şükür herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Şimdi gidiyoruz. Bingöl halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hakan Yılmaz, verilen hizmetlerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ, Bingöl, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bakan Koca’nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi Haberler
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
İstanbul’da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Haberler
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Haberler››Güncel››Bingöl'de karantina süreci tamamlanan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: Edirne Valiliğinden 'gevşemeyin' çağrısı - Haber 13:00: Bursa'daki karantina süresini dolduran 437 kişi evlerine gönderildi - Haber 13:00: Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı - Haber 13:00: Hindistan'da savaş uçağı düştü - Haber 13:00: Dünya turunu salgın nedeniyle yarıda bırakan iki Türk genci devlete minnettar - Haber 12:48: İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları - Ekonomi 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 12:00: Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi - Haber 10:26: Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek - Haber 10:08: Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı - Haber