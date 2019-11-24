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Bingöl'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi, kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

24.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:50Bingöl'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
'ün Genç ilçesinde bir kişi, kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanını boşaltmaya çalıştığı sırada aşırı karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bir şekilde bulunan Gedük, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 53 yaşındaki adam burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Yenişehir, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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