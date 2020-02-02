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Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldıBİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

02.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:13
'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı
BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla kardan kapanan 179 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 18 köy yolunun da açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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