Haberler » Güncel » Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti - Haber

Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti

Bingöl'de hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti.

04.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:59Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti
'de hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti.

Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hayatı zorlaştı. Merkeze bağlı Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman, Masala deresi içinde hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu ayağında kırıklar oluşan kadının hastaneye kaldırılması için 112 Acil Komuta Merkezi'ne verildi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan ekiplere Ulusal Medical Kurtarma ekipleri (UMKE) destek verdi. UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak ayağında kırıklar olarak kadına ulaştı. Ambulansın bulunduğu noktaya getirilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kadının kardeşi ise imdatlarına yetişen sağlık ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 17:51:01