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Bingöl'de karpuz hasadı başladı

Karpuz üretimi yapılan bahçeden detaylar Hasat yapan üreticilerden detaylar Bingöl'de karpuz hasadı başladıBİNGÖL (AA) – Bingöllü karpuz hasadı başladı.

09.08.2019 17:08 Bingöl'de karpuz hasadı başladı
Karpuz üretimi yapılan bahçeden detaylar
Hasat yapan üreticilerden detaylar Bingöl'de karpuz hasadı başladı
BİNGÖL (AA) – Bingöllü karpuz hasadı başladı.
Bingöl Merkez İçmeler TOKİ bölgesinde 35 dönümlük tarlaya karpuz ekimi yapan Ali Kelbat, Adana ve Diyarbakır gibi sıcak bölgelere göre Bingöl karpuzunun daha geç yetiştiğini söyledi.
Karpuzu toptanın yanı sıra kara yolundaki tezgahta da satışa sunduklarını aktdaran Kelbat, "Fiyatı düşük olduğu için üretici olarak memnun değiliz. Hemşehrililerimizin ilde üretilen karpuzu tüketmesini istiyoruz." dedi.

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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