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Bingöl'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafeye ihlalden" para cezası

Bingöl'ün Genç ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

12.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:18
Bingöl'de kavga eden 4 kişiye

Bingöl 'ün Genç ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekibi, sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga eden gruba müdahale etti. Ekip, kavgaya karışan 4 kişiye "sosyal mesafeyi ihlalden" 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlandırması olan 20 yaş altı 17 kişiye de 392'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, Polis, kavga, Güncel
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