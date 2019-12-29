Haberler » Güncel » Bingöl'de kayak sezonu başladı - Haber

Bingöl'de kayak sezonu başladı

Bingöl'de kayak sezonu başladıBingöl'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

29.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:57
'de kayak sezonu başladı
Bingöl'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.
Gençlik ve Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyündeki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi olarak biliniyor. 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, geçen yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
BU YILKİ HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, Hesarek Kayak Merkezi'ni 2020 yılında 200 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Kayak merkezine bölgede yoğun ilginin gösterildiğini anlatan Akarca, Bütün kayakseverlerimizi, Haserek Kayak Merkezi'ne kayak ve piknik yapmaya davet ediyoruz. Geçen yıl 150 bine yakın vatandaşımız kayak tesisimizi ziyaret etmiş etti. Bu yılki hedefimiz ise en az 200 bin ziyaretçi. Haserek'in Palandöken'den Bursa'dan Erciyes'ten eksik yanı yoktur. Önümüzdeki dönemlerde tesisimizi daha aktif hale getireceğiz dedi.
Bingöl'de kayak sezonu başladı

Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51   Antalya rus turistler yılın son günlerinde demre'de denize girdi - Haber
12:51   Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Haber
12:50   Jandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonu - Haber
12:50   Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:45   Meram Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarını hızlandırdı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
29.12.2019 12:54:51