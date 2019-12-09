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Bingöl'de kaza sonucu şehit olan asker için tören

Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı Güzeldere köyü Jandarma Karakolu'nda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay için tören düzenlendi.

09.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:26Bingöl'de kaza sonucu şehit olan asker için tören

'ün Genç ilçesinde görev yaptığı Güzeldere köyü Karakolu'nda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay için tören düzenlendi.

Bingöl Havalimanı'ndaki törende şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarınca katafalktan alınıp bir süre omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde uçağa götürüldü.

Aslen Malatyalı olan Şehit Yıldırım'ın naaşı, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Sait Kolak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.


Jandarma, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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