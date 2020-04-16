Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı

Bingöl'de bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Kemal Aydın'a valilik sahip çıkarak misafirhaneye yerleştirdi, ihtiyaçları da karşılandı.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:33
Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı
Bingöl 'de bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Kemal Aydın'a valilik sahip çıkarak misafirhaneye yerleştirdi, ihtiyaçları da karşılandı.

Ülke genelindeki olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkılıyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde çalışma yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'da Karlıova ilçesinde 78 yaşındaki Kemal Aydın'ın, kalacak ve bakacak kimsesi olmadığını öğrenerek harekete geçti. Kaymakamlık koordinesinde bulunduğu yerden alınan yaşlı adam kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Yaşlı adamın 3 öğün yemek ve çeşitli ihtiyaçları da Türk Kızılay'ı Bingöl Şubesi tarafından karşılanmaya başlandı.

"Devlete sığındım"

Kimsesi olmadığını belirten Kemal Aydın, "Devlete sığındım, onlarda bana yer verdi. Günde 3 öğün yemek ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Allah devletimizden razı olsun, hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Kent genelinde bin 200 ihtiyaç sahibi ailenin yemek ihtiyacını karşıladıklarını belirten Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya'da 78 yaşındaki Aydın için de her türlü desteği sağlayacaklarını aktardı.

Salgın hastalık nedeniyle yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşlara, devletin çeşitli yurt ve misafirhanelerde yer tahsis ettiğini anımsatan Kaya," Biz de yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemeklerini teslim ediyoruz. Kimsesi olmadığını öğrendiğimiz Kemal amcamızın da günde 3 öğün yemeğini aksatmadan teslim ediyoruz. Yine başka bir ihtiyacı olduğu zaman karşılamaya hazırız. Kemal amcamız sahipsiz değildir, devletimiz her zaman yanındadır. Ne ihtiyacı olursa olsun yanındayız" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemal Aydın, Bingöl, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: (Geniş haber) - İBB önünde eylem - Haber 13:40: Müdür Yakar'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 13:40: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması Açıklaması - Haber 13:40: Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarının Giresun'daki karantinası tamamlandı - Haber 13:39: Evde antrenman yapan sporculardan 'evde kal' çağrısı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor