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Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı

Bingöl'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı Bingöl'de bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Kemal Aydın'a valilik sahip çıkarak misafirhaneye yerleştirdi, ihtiyaçları da karşılandı.

16.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:11
Bingöl 'de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı
BİNGÖL - Bingöl'de bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Kemal Aydın'a valilik sahip çıkarak misafirhaneye yerleştirdi, ihtiyaçları da karşılandı.
Ülke genelindeki olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkılıyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde çalışma yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'da Karlıova ilçesinde 78 yaşındaki Kemal Aydın'ın, kalacak ve bakacak kimsesi olmadığını öğrenerek harekete geçti. Kaymakamlık koordinesinde bulunduğu yerden alınan yaşlı adam kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Yaşlı adamın 3 öğün yemek ve çeşitli ihtiyaçları da Türk Kızılay'ı Bingöl Şubesi tarafından karşılanmaya başlandı.
"Devlete sığındım"
Kimsesi olmadığını belirten Kemal Aydın, "Devlete sığındım, onlarda bana yer verdi. Günde 3 öğün yemek ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Allah devletimizden razı olsun, hepsine çok teşekkür ederim" dedi.
Kent genelinde bin 200 ihtiyaç sahibi ailenin yemek ihtiyacını karşıladıklarını belirten Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya'da 78 yaşındaki Aydın için de her türlü desteği sağlayacaklarını aktardı.
Salgın hastalık nedeniyle yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşlara, devletin çeşitli yurt ve misafirhanelerde yer tahsis ettiğini anımsatan Kaya," Biz de yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemeklerini teslim ediyoruz. Kimsesi olmadığını öğrendiğimiz Kemal amcamızın da günde 3 öğün yemeğini aksatmadan teslim ediyoruz. Yine başka bir ihtiyacı olduğu zaman karşılamaya hazırız. Kemal amcamız sahipsiz değildir, devletimiz her zaman yanındadır. Ne ihtiyacı olursa olsun yanındayız"ifadelerini kullandı. Bingöl’de kimsesiz yaşlı adama, devlet sahip çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemal Aydın, Bingöl, Aydın, Genel
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