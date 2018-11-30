Bingöl'de Kış Tedbirleri Görüşüldü

Bingöl
Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Kadir Ekinci
başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Ekinci, İl Özel İdare salonunda düzenlenen ve kış sezonunda yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için kamu çalışanlarının üzerine sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.
Ekinci, kar nedeniyle kapanacak yollarda ilk hassasiyetin öğrenciler olduğunu belirterek, öğrenci servislerinin kullandığı yolların açık tutulmasının birinci öncelikleri olacağını aktardı.
İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'in sunumu ile sona eren toplantıya, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü ile vali yardımcıları Yusuf Gemici
ve Taner Bolat
ile kaymakamlar katıldı.