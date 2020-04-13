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Bingöl'de Korona virüsü yenen 15 günlük bebek taburcu edildi

Bingöl'de Korona virüsü yenen 15 günlük bebek taburcu edildi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen bebekte korona virüs tespit edildi, 15 günlük tedavi ile hastalığı yendiği bildirildi Bingöl'de doğduktan hemen sonra yapılan Korona Virüs testi pozitif çıkan bebek, 15...

13.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:23
Bingöl 'de Korona virüsü yenen 15 günlük bebek taburcu edildi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen bebekte korona virüs tespit edildi, 15 günlük tedavi ile hastalığı yendiği bildirildi
BİNGÖL - Bingöl'de doğduktan hemen sonra yapılan Korona Virüs testi pozitif çıkan bebek, 15 gün sonra hastalığı atlattı, sağlıkçıların alkışları arasında taburcu edildi.
Bingöl'de bir yakınında korona virüs tespit edilen anne Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kaldırıldı.Hastanede doğum yapan annenin korona virüs testi negatif çıktı, bebeğinin testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavinin ardından korona virüsü yendi.
Anne ve bebek doğum hastanesi personelinin alkışları eşliğinde bugün taburcu edildi. Bingöl’de Korona virüsü yenen 15 günlük bebek taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Sağlık
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