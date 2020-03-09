Bingöl'de koronavirüs konferansı
Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.
09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:47
Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansta Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü anımsattı.
Maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğini, hatta daha büyük riskler oluşturacağını aktaran Buzgan, şöyle konuştu:
"Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Yeni koronavirüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük."
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansta Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü anımsattı.
Maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğini, hatta daha büyük riskler oluşturacağını aktaran Buzgan, şöyle konuştu:
"Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Yeni koronavirüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bingöl'de koronavirüs konferansı
Etiketler : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fuat Sezgin, Bingöl, Güncel
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