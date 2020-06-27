Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanıBİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.

27.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:11
Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı
BİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Bingöl'de katılan adaylar, sabah saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre okullara alındı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla birlikte veliler, kendilerine ayrılan bölgelerde sosyal mesafe kuralına göre çocuklarını beklemeye başladı.
Hem koronavirüs hem de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremden etkilendiğini belirten öğrencilerden Hevin Çiçek, "Üniversite için bugün sınava katılacağız. Heyecanlıyız. 2 hafta öncesinde Karlıova ve Yedisu ilçesinde yaşanan depremde çadırlarda derslerini çalışan arkadaşlarımız oldu. Onların mağduriyeti bizimkilerden daha fazla Allah onların da yardımcısı olsun. Koronavirüs ve deprem stresi üst seviyede. Tüm öğrenci arkadaşların sınavı iyi olur inşallah ve buradan mutlu bir şekilde ayrılırız" dedi. Bingöl’de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Bingöl, Sabah, Güncel, Haber

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