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Bingöl'de köylünün bulduğu yaralı boynuzlu baykuş tedaviye alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu boynuzlu baykuş, veteriner fakültesi kliniğinde tedavi ediliyor.

06.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:25 Bingöl'de köylünün bulduğu yaralı boynuzlu baykuş tedaviye alındı
'ün Genç ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu boynuzlu baykuş, veteriner fakültesi kliniğinde tedavi ediliyor.
köyü kırsalında bitkin halde yerde duran baykuşu fark eden köylüler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.
Veteriner hekim Mehmet Çiçek'in muayene ettiği baykuşun sağ kanadında yara tespit edildi. Baykuş, tedavisinin yapılması için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine götürüldü.
Çiçek, hayvanı avcıların vurmuş olabileceğini ya da yüksekten düştüğünü belirterek, "Köylülerin getirdiği baykuşun yaralı olduğunu belirledik. Kanaması fazla olduğu için tedavisine veterinerlik fakültesinde devam edilecek." dedi.
Boynuzlu baykuşun, tedavisinin ardından aynı bölgede doğaya salınacağı belirtildi.

Mehmet Çiçek, Doğanca, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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