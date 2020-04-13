Bingöl'de maske üretimi
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 3 bin maske üretimi yapılıyor.
13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ilk etapta günlük 3 bin maske üretimi yaptıklarını hedeflerinin günlük üretimi 15 bine yükseltmek olduğunu söyledi.
Kaynak: AA