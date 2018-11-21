Bingöl'de 'Mevlid-i Nebi Haftası' Kutlamaları

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:02



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:02

Bingöl İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında konferans düzenledi.Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Hz. Peygamber ve Gençlik' konferansı düzenledi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Muharrem Genç konferans verdi.İl Müftüsü Muharrem Genç konuşmasında,"Mevlid-i Nebi sadece gençliğin üzerinde durulan bir program değildir. Efendimiz, gençlerin üzerinde dururken etrafındaki çeşitli kategoride, çeşitli gruplardaki gençler yanındayken hepsi ile yakın ilişki içindeydi. Efendimiz, bir namaz bir oruç bir hac toplumu oluşturmak istemiyordu. Bunun yanında efendimiz büyük medeniyet kurmak istiyordu ve o yüzden gençlere her zaman değer veriyordu"dedi.Müftülük korosunun ilahileri ile konferans sona erdi.Konferansa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL