Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı

Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde çekilen fotoğraflar depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde deprem nedeniyle bazı ev ve ahırlar hasar gördü, enkaz altında kalan 5 kişi ise yaralandı. Enkaz altında çıkarılan 3 yaralı ambulansa nakledildi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Köy muhtarı Kuluğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi evde bulundukları sırada yaşadıklarını söyledi.

"Kendimizi dışarı atmakta zorlandık. Yıkılan evin altından son anda kurtulduk. Şu an köyde büyük bir yıkım var. Sağ olsun devletimiz hemen köye geldi." diyen Metin Kuluğ, yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Kuluğ, yıkılan ahırlarda telef olan küçükbaş hayvanların olduğunu da ifade etti. Öte yandan, evleri yıkılan vatandaşlar için Yedisu Kaymakamlığı tarafından Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonu tahsis edildi.