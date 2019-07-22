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Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

22.07.2019 19:15 Bingöl
Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Karlıova Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaval idaresindeki 12 D 0078 plakalı yolcu minibüsü, karşı istikametten gelen 35 FM 135 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Bingöl, 3. Sayfa

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