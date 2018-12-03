Bingöl'de Muhtar ve Azalara Dolandırılık Uyarısı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü
, kendilerini hakim, savcı ve teğmen olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı muhtar ve azaları uyardı.
Emniyetten yapılan açıklamada, yerel seçimlerin yaklaşması ile son zamanlarda Türkiye
genelinde muhtar ve azaların telefonla aranarak dolandırıldığı anımsatıldı.
Muhtarlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme broşürleri dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merkez
mahalle muhtarları, köy muhtarları veya azaları aranarak, kendilerini hakim, savcı ve teğmen olarak tanıtan şahısların, azalara birinci derecede kadro çıktığını, hesaplarında para olup olmadığının sorulduğu, vermiş oldukları hesap numarasına para yatırmaları halinde kendilerine kadro verileceği, şeklinde dolandırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Muhtarlarımıza kendilerini bu şekilde arayan şahıslara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyarılmış, benzer bir olayla karşılaşılması halinde suçluların yakalanması için ivedi bir şekilde 155 Polis
İmdat hattını aramaları belirtilmiştir."
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:31