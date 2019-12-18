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Bingöl'de "Narko Rehber" semineri

Bingöl'de karayolları personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.

18.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:12Bingöl'de
'de karayolları personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' kapsamında başlatılan eğitim seminerlerinin devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün tarafından Karayolları personellerine yönelik verilen seminer verildi. Seminerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında başta bağımlılık olmak üzere bir çok bilgi aktarıldı.

Yeşilay Bingöl Şubesi'nin de destek verdiği eğitim seminerlerinin süreceği aktarıldı. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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