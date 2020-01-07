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Bingöl'de nesli tehlikede puhu baykuşu bulundu

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu nesli tükenmekte olan puhu baykuş, Bingöl Üniversitesi'nde veterinerler tarafından tedaviye alındı.

07.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:11 Bingöl'de nesli tehlikede puhu baykuşu bulundu

BİNGÖL'ün ilçesinde bir köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu nesli tükenmekte olan puhu baykuş, Bingöl Üniversitesi'nde veterinerler tarafından tedaviye alındı.

Genç ilçesine bağlı köyünde yaşayan bir kişi, kırsal alanda bitkin halde bulduğu puhu baykuşu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim etti. Puhu baykuşu, tedaviye ihtiyacını olduğunu belirleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Puhu baykuşu tedaviye alan veteriner fakültesinde görevli Dr. Sami Ünsaldı, baykuşun sağ kadının 2 kemiğinin kırık olduğunu tespit ettiklerini söyledi. 

Baykuşu, kendi geliştirdiği tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşturacağına anlatan Ünsaldı, "Baykuş bize getirildiğinde sağ kanadının iki kemiği kırılmıştı. Deri ve kasları da yırtarak her iki taraftan da açık bir kırık mevcuttu. Kırık bölgesinde enfekte olmuş durumdaydı. Biraz pansuman yaptık. Deri altı serum takviyesi ve bir de ağızdan gıda yedirmek suretiyle hayvanın desteklenmesini sağladık. Benim 'kemik manşonu' tekniğim var. Kanatlılarda, köpek ve kedilerde de kullandım. Hayvan kendi kemiği gibi hissediyor dolayısıyla daha rahat şekilde gıdasını da alabiliyor. Yaklaşık olarak 37 senedir ben bu kemik manşonu üzerinde vahşi kanatlılarda çalışıyorum" dedi.



Bingöl Üniversitesi, Doğanca, Genç, Güncel

Kaynak: DHA

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